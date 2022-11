Paul Biya et les autres présidents "Duracell" - version 2022

Le président Paul Biya fête ce dimanche ses 40 années à la tête du Cameroun. Une longévité qui fait de lui un "président Duracell". Car, comme le prétendait la publicité pour les piles du même nom, il "dure vraiment longtemps". Mais il n'est pas le seul ! Tour d'horizon.

TEODORO OBIANG NGUEMA (Guinée-équatoriale)

Teodoro Obiang Nguema fait figure de champion : il est à la tête de la Guinée équatoriale depuis plus de 43 ans. Il a pris le pouvoir en 1979, et ne l'a plus lâché depuis.

Teodoro Obiang Nguema est aujourd'hui âgé de 80 ans. Il est, à ce jour, l'un des chefs d'Etat les plus âgés, ainsi que le plus ancien président en exercice au monde. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : il brigue un sixième mandat à l'élection présidentielle du 20 novembre.

Le vice-président du pays, n'est autre que Teodorin Obiang, le fils du président. Ce qui facilite, il est vrai, une éventuelle transition.

Teodoro Obiang Nguema à Bata (Guinée équatoriale), le 25/11/2021 STEEVE JORDAN/AFP or licensors

PAUL BIYA (Cameroun)

La deuxième marche du podium est occupée par Paul Biya, 89 ans, président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982, soit 40 ans à la tête de l’État. Sachant qu'avant d'être président, il avait été Premier ministre pendant sept ans.

Il a été réélu en octobre 2018 pour un huitième mandat.

Paul Biya a serré la main de cinq présidents français successifs (François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron).

Paul Biya à Yaoundé (Cameroun), le 26/07/2022 LUDOVIC MARIN/AFP or licensors

DENIS SASSOU-NGUESSO (Congo-Brazzaville)

Son voisin congolais n'est pas en reste. Denis Sassou-Nguesso a été président entre 1979 et 1992, puis il est revenu aux affaires en 1997. Il n'a plus lâché les rênes du pouvoir depuis.

Mis bout à bout, cela fait près de 38 ans qu'il dirige la République du Congo.

Il ne compte pas s'arrêter là : âgé de 78 ans, il a remporté la présidentielle du 21 mars dernier et ce, dès le premier tour.

Son nouveau mandat court jusqu’en 2026.

Denis Sassou Nguesso à Oyo (Congo), le 25/07/2022 HANDOUT/AFP

YOWERI MUSEVENI (Ouganda)

Autre président ‘‘Duracell’’ : Yoweri Museveni. Il prend le pouvoir en Ouganda en 1986, se fait élire président en 1996 et réélire depuis. En janvier 2021, il a facilement remporté la présidentielle, décrochant là un nouveau mandat de 5 ans.

Yoweri Museveni avait fait modifier la constitution, supprimant la limite d’âge de 75 ans requise pour être président.

Agé de 78 ans, "M7" affiche une longévité de 36 ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est.

Yoweri Museveni à Entebbe (Ouganda), le 26/07/2022 HANDOUT/AFP

ALEXANDRE LOUKACHENKO (Bélarus)

Hors d’Afrique, il y a Alexandre Loukachenko, inamovible président du Bélarus depuis 1994.

Élu chef de l’État en 1994, il est réélu en 2001, 2006, 2010, 2015 et 2020, avec des scores dépassant systématiquement les 75%.

En août 2020, il décroche un sixième mandat, faisant fi de toute contestation.

Dans les pays occidentaux, l'homme fort de Minsk, aujourd'hui âgé de 68 ans, est considéré comme le "dernier dictateur d'Europe".

Alexandre Loukachenko à Minsk (Bélarus), le 10/10/2022 MAXIM GUCHEK/AFP