Pays-Bas : lancement de l'exercice militaire international Falcon Autumn.

Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne et les États-Unis ont commencé l'exercice militaire international à grande échelle Falcon Autumn. L'objectif de cet exercice qui se déroule dans différentes régions néerlandaises est de préparer les armées de divers pays à des opérations aéroportées de grande envergure. Plus de 1 000 soldats et 37 hélicoptères y participent. Et coordonner n’est pas toujours simple.

"Lorsque vous travaillez avec quatre pays, qui utilisent chacun différents types d'hélicoptères et que tout le monde doit embarquer au bon moment, c'est presque aussi difficile que de faire monter tous les passagers de la gare centrale d'Utrecht à l’heure dans un train. La menace s'est considérablement accrue depuis février. Il est donc plus que jamais nécessaire de s'entraîner de manière encore plus pointue. Nous ne perdons jamais cela de vue.", explique Cas Schreurs, commandant de la brigade aéromobile néerlandaise.

Cet exercice, qui se déroulera jusqu’au 18 novembre, est chapeauté par la brigade aéromobile néerlandaise. Cette unité, l’une des plus entraînées des forces de défense des Pays-Bas pays est rejointe pour l’occasion par des unités allemandes, polonaises et américaines. Falcon Autumn à lieu tous les deux ans.