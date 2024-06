Pays-Bas : les condamnations tombent pour le meurtre de Peter R. de Vries

Par euronews avec AP

Trois hommes ont été condamnés à 26 et 28 ans de prison pour l'assassinat du journaliste d'investigation qui travaillait sur la mafia.

Un tribunal néerlandais a reconnu trois hommes coupables de meurtre pour leur rôle dans l'assassinat du journaliste d'investigation Peter R. de Vries en 2021. Ce meurtre avait choqué les Pays-Bas, qui avaient pris conscience de l'ampleur du narcotrafic dans le pays.

Le tireur, le chauffeur et l'organisateur de l'attentat ont été reconnus coupables d'avoir participé directement à l'assassinat. Le tireur et le chauffeur ont été condamnés à 28 ans de prison ; l'homme qui a organisé le meurtre a été condamné à 26 ans et un mois de prison.

Au total, neuf hommes ont été inculpés pour leur rôle présumé dans le meurtre. Quatre autres suspects ont été condamnés pour complicité de meurtre.

Le journaliste Peter R. de Vries a été abattu en juillet 2021 en plein centre d’Amsterdam, alors qu'il était devenu proche d'un repenti, Nabil Bakkali, qui était le témoin-clé d'un procès sur le groupe narcotrafiquant Mocro Maffia.