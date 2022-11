Mondial 2022 : la liste des joueurs de l'équipe de France dévoilée par Didier Deschamps

Elle était attendue, la voilà. La listes des joueurs français sélectionnés pour le mondial de football 2022 au Qatar a été annoncée ce mercredi soir, par Didier Deschamps.

Élargi à 25 joueur, l'effectif compte notamment Olivier Giroud, 36 ans, et plusieurs convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema, mais pas de Mike Maignan, écarté au profit de Steve Mandanda.

Onze champions du monde 2018, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris et les stars d'attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, figurent dans la liste dont la version définitive, qui peut compter jusqu'à 26 noms, doit être transmise à la Fifa au plus tard lundi 14 novembre à 19h00.

Retrouvez, ci-dessous, la liste complète des Bleus convoqués :

**Gardiens (3) :

**

Alphonse Areola (West Ham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs (9) :

Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Presnel Kimpembe (Paris SG), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Raphaël Varane (Manchester United/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)

Milieux (6) :

Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (Marseille)

Attaquants (7) :

Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (Leipzig/GER)