Italie : au moins 7 morts sur l'île d'Ischia après un glissement de terrain

Le gouvernement italien a proclamé dimanche l'état d'urgence pour l'île d'Ischia, touchée la veille par un grand glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, ayant fait au moins sept morts.

Le dernier bilan établi dimanche soir fait état de sept morts, cinq disparus et trois blessés dont un grave. 230 personnes ont été déplacées.

Parmi les victimes, figureraient deux enfants, un nourrisson et une femme âgée.

L'état d'urgence est souvent décrété dans la péninsule, à la suite de séismes, d'éruptions volcaniques ou de fortes intempéries car il prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens, dont ceux de la protection civile, pour des interventions urgentes ou la mise en place de structures d'accueil.

Dans la commune de Casamicciola Terme, particulièrement touchée, plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l’ordre sont mobilisés, tandis que des centaines de volontaires, de la boue jusqu'aux genoux s'affairent à nettoyer les rues de la petite bourgade.

Des restes de voitures et bus écrasés par la violence de la coulée de boue et de rochers sont visibles un peu partout dans un ballet de pelleteuses qui cherchent à libérer l'accès aux maisons, aux voitures et aux magasins.

Vue de l'ampleur du glissement de terrain dans la commune de Casamicciola, en Italie, le 27 novembre 2022 Salvatore Laporta/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Une urbanisation qui dévaste

"C'est une situation qui nous fait mal, ne serait-ce que pour les personnes disparues sous la montagne. Ici c'est une île et même si on ne se connaît pas vraiment tous, c'est presque ça, au moins de vue", a déclaré sur place à l'AFP Salvatore Lorini, 45 ans, un habitant d'Ischia où il est né.

Ce glissement a été provoqué par l'absence d'entretien et de prévention "car la nature est la nature, il y a eu le séisme, mais un peu de prévention" aurait peut-être sauvé des vies, selon M. Lorini qui souhaiterait la mise en place d'un système semblable à celui des bouées avertissant de l'arrivée d'un tsunami, mais permettant de dire à la population que la terre se déplace.

"Je suis proche de la population de l'île d'Ischia touchée par une inondation. Je prie pour les victimes, pour ceux qui souffrent et pour tous ceux qui sont intervenus dans les secours", a déclaré pour sa part le pape François après la prière de l'Angélus.

"A Ischia, il y a une urbanisation qui a frappé et dévasté tout le territoire", a déclaré à l'agence AGI Tommaso Moramarco, directeur de l'Institut pour la recherche et la protection hydro-géologique.

"Quand l'île est entrée dans la période du tourisme de masse, la croissance des infrastructures a été exponentielle, étouffant tous les éléments naturels du territoire et couvrant tout de ciment", a dénoncé pour sa part le géologue Mario Tozzi dans les pages de La Stampa, rappelant l'existence de dizaines de milliers de constructions abusives à Ischia.