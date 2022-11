Mondial 2022 : le Brésil 2ème pays qualifié pour les 1/8 de finale

Le Brésil a décroché son billet pour les 1/8èmes de finale de la Coupe du monde de football ce lundi à Doha. Le onze brésilien s'est imposé face à la Suisse 1-0, deuxième victoire en 2 matchs dans le groupe G.

La victoire a été obtenue en fin de match grâce à un but de Casemiro.

Avec six points, les hommes du sélectionneur Tite sont en tête du groupe G. Les Suisses (3 pts), devront pour leur part valider leur qualification vendredi contre la Serbie, qui ne compte qu'un seul point après son nul contre le Cameroun dans l'après-midi.

Neymar, le meneur de jeu et leader technique de la Seleçao, n'était pas au stade pour voir ses partenaires s'imposer. Blessé à la cheville, il était resté à l'hôtel pour continuer ses séances de kinésithérapie.

Le film du match

Les quintuples champions du monde ont globalement dominé la première période, malgré quelques déchets techniques.

Vinicius, extrêmement incisif toute la soirée, s'est procuré la plus belle occasion de la première période : une demi-volée dans la course aux six mètres, mais le portier suisse Yann Sommer a sorti la parade indispensable (27e).

Raphinha a ensuite pris sa chance de 25 mètres mais son tir puissant était trop centré pour espérer inquiéter le gardien de la "Nati" et de Mönchengladbach.

Globalement, on sentait les deux équipes sur la réserve, hésitant à prendre des risques offensifs, dans un match qu'il importait plus de ne pas perdre que de gagner.

Au retour des vestiaires, les Suisses ont connu un moment fort. Entre la 50e et la 60e minute, ils ont mis la défense brésilienne sous pression.

Mais l'imprécision des Suisses dans la dernière passe les a empêché de concrétiser ce moment de domination.

C'est Casemiro qui a donné la victoire et la qualification au Brésil. Superbement servi par une déviation subtile de Rodrygo sur la gauche de la surface, il a placé un extérieur du pied croisé dans le petit filet opposé, sur lequel Sommer est resté impuissant (1-0, 83e).

Dans les dernières minutes, alors que la Suisse ouvrait des espaces, Vinicius a manqué la balle de 2-0 pour n'avoir pas servi Rodrygo idéalement placé (90e+3).

Le Brésil est le deuxième pays à décrocher son billet pour la suite de la compétition, après la France.