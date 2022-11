Partout en Europe, les prix de l'électricité flambent mais Juana ne se prive pas d'allumer les lumières chez elle. Elle fait partie des 300 personnes qui bénéficient de la première communauté énergétique locale européenne, basée dans le village d'El Realengo, dans la province espagnole d'Alicante.

"_Nous n'avons pas eu à faire d'investissement comme d'autres communautés aux alentours lorsqu'elles mettent en place ce système._Sachant le prix de l'électricité aujourd'hui, avec une économie d'énergie de 20 à 22%, vous voyez vite la différence sur votre facture", se réjouit Juana Santiaga.

Il y a plusieurs années des panneaux solaires ont été installé financé par un système de coopérative. A eux seuls, ils couvrent 50% de la consommation des habitants et alimentent les bornes de recharge pour voitures électriques. Tout repose sur le principe de solidarité.

"_On s'adapte aux besoins de chacun. Par exemple, on attribue un coefficient plus important à un habitant qui est chez lui le jour, c'est-à-dire lorsqu'il fait soleil, qu'à un autre qui est chez lui la nuit._Mais, peut-être qu'on accordera à cet habitant un coefficient plus élevé pendant le week-end", explicite Joaquín Mas, directeur général du groupe Enercoop.

L'infrastructure est située sur un ancien terrain vague que les voisins ont décidé de transformer en terrain de basket et parc pour enfants. Carlos Marlasca, journaliste à Euronews rapporte : "Après le succès obtenu dans la ville d'El Realengo, l'objectif est d'étendre la communauté énergétique à toute la municipalité de Crevillente, où vivent quelque 30 000 personnes. La réduction des factures d'électricité commencera pour certains d'entre eux en 2023."

La coopérative, fondée il y a un siècle pour fournir de l'électricité à l'industrie textile, a déjà installé des panneaux sur quatre sites et vise un total de 21 installations. Pour José Manuel Penalva, le maire de Crevillente, ce système a ses limites. "Nous sommes dans un pays où il existe un régime d'oligopole de certaines entreprises privées. Ce lobby fait obstacle à une loi sur l'énergie beaucoup plus démocratisée et à une véritable concurrence".

Il existe actuellement plus de trentaine de communautés énergétiques locales en Espagne.