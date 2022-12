Les Marocains rêvent d'une victoire contre la France pour marquer un peu plus l'histoire

Après l'exploit remarquable contre le Portugal en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le rêve se poursuit pour les Marocains qui veulent continuer d'écrire l'histoire.

Une nouvelle fois, cela devient une habitude, des marées humaines sont descendues dans la rue au coup de sifflet final, du nord au sud du royaume, jusque dans les régions les plus reculées.

Pour marquer un peu plus l'histoire, la surprenante sélection du Maroc défiera mercredi soir l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar.

Meilleure défense de la compétition (1 but encaissé), l'équipe marocaine fera tout pour aller au bout de son épopée, dans une confrontation riche de symboles entre deux pays aux liens culturels et historiques très forts.

A Casablanca, la ferveur monte

À Casablanca, la capitale économique du pays, tout le monde ne parle que de ça : le match historique qui opposera les Lions de l'Atlas, à l'ancienne puissance colonisatrice avec qui les relations ne sont pas au beau fixe actuellement, visas et Sahara occcidental obligent.

"Les relations entre le Maroc et la France sont un peu tendues ces derniers temps, mais nous espérons que ce match de Coupe du monde entre ces deux pays rapprochera les gens. Vous me demandez, quelle équipe je vais soutenir, eh bien j'ai passé 52 ans en France et 20 ans au Maroc, bien sûr il y a l'esprit national, j'encourage toujours le Maroc et le drapeau marocain, mais pour ce match, je dirai que le meilleur gagne", confie Bouchaïb Harkati, président de l'association de Solidarité Euro-Marocaine basée à Lille.

"Ca serait une fierté pour nous"

Certains supporters marocains confient que gagner contre la France, serait une grande fierté.

"Nous avons une histoire de 1200 ans, je pense que nous ne devrions jamais être dépendants d'un pays, nous sommes un peuple indépendant, et je me sentirai fier si nous gagnons contre la France. Là nous pourrons dire et confirmer que nous sommes une puissance et que nous ne sommes pas obligés de suivre un camp en particulier", déclare Badr Abakhouche, un supporter marocain.

Première équipe africaine et arabe

De Gaza à Tunis en passant par Alger ou Dakar, les victoires successives du Maroc ont fédéré les supporters qui poussent d'une seule voix derrière les Lions.

Dans l'histoire de la coupe du monde, jamais un pays africain ou arabe n'avait réussi à dépasser les quarts de finale.