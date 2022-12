Six diplomates chinois quittent le Royaume-Uni après des heurts dans le consulat de Manchester

Vous vous rappelez peut-être cet événement : le 16 octobre, des militants chinois manifestent devant le consulat de Chine à Manchester. Un homme est traîné à l'intérieur de la représentation diplomatique et battu.

L'incident déclenche une énorme indignation au Royaume-Uni, et Londres impose ses exigences :

"La police de Manchester a ouvert une enquête, et elle a demandé que l'immunité diplomatique des six fonctionnaires chinois soit levée pour qu'ils soient interrogés, a déclaré deux mois plus tard James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois a maintenant renvoyé du Royaume-Uni ces fonctionnaires, y compris le consul général lui-même."

La manifestation des militants chinois pro-démocratie s'était déroulée alors que débutait le Congrès du Parti communiste chinois à Pékin. La bagarre avait pris fin lorsque la police britannique avait réussi à faire sortir de l'ambassade l'homme agressé par les fonctionnaires chinois.