Coupe du monde 2022 : le couronnement du roi Messi

L'Argentine remporte la troisième Coupe du Monde de son histoire à l'issue d'un match fou contre la France de Kylian Mbappé. Des Argentins gonflés à bloc en première mi-temps qui ont paralysé les joueurs de Didier Deschamps et ont inscrit deux buts.

Le sursaut français est arrivé tard, à 10 minutes de la fin du temps règlementaire, grâce à deux buts de Mbappé. Un égalisation synonyme de prolongation, puis de tirs au but. Des tirs au but qui ont réussi aux argentins et à leur gardien Emiliano Martínez, auteur d'un très grand match.

Cette rencontre a été un véritable duel entre les deux superstars, Messi et Mbappé, qui ont illuminé le stade de Lusail. Messi a été exceptionnel en première mi-temps, Mbappe, sensationnel en seconde. Les deux ont également marqué en prolongation. Et bien que ce match puisse être vu comme un passage de témoin entre les deux joueurs, Messi en est sorti vainqueur.

L'Argentine enregistre sa première victoire en Coupe du monde depuis 1986, et pour son capitaine, c'est le couronnement d'une carrière incroyable qui pourrait bien trancher le débat qui consiste à savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps.