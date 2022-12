Kurdes tués : une marche blanche organisée à Paris

Plusieurs centaines de manifestants se sont élancés depuis la rue d'Enghien en hommage aux trois Kurdes tués ce vendredi dans un centre culturel kurde. L'évènement tragique évoque le souvenir du meurtre, presque 10 ans plus tôt, de trois manifestantes du PKK à Paris.

Une marche blanche consacrée aux trois Kurdes tués par balle à Paris s'est élancée ce lundi à la mi-journée. Aux côtés des victimes de vendredi, les manifestants ont tenu des portraits de trois femmes, tuées en 2013. Elles aussi sont mortes dans le 10ème arrondissement de la capitale.

Les victimes étaient des militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un parti considéré par la Turquie comme une organisation terroriste. Le tueur présumé est mort en 2016 peu de temps avant son procès. Mais une enquête a été rouverte en 2019 pour déterminer l'implication ou non des services secrets turques. Un contexte qui explique l'outrage quand la piste terroriste a été écartée pour le crime de vendredi.

Dans les rues, les manifestants scandaient en kurde "Nos martyrs ne meurent pas" et en français "Femmes, vie, liberté".

Le tueur présumé présenté devant un juge d'instruction

Le tueur présumé, un retraité de 69 ans devait être présenté à un juge d'instruction ce lundi, à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d'arme.

Une détention provisoire du suspect a été requise par le parquet de Paris