Tensions entre la Serbie et le Kosovo : l'armée serbe en état d'alerte renforcée

L'armée serbe était en état d'alerte renforcée lundi soir après les récentes tensions au Kosovo voisin où ont eu lieu des tirs et des explosions et où des barrages routiers ont été érigés.

"Le président de Serbie (...) a ordonné à l'armée serbe d'être au plus haut niveau de préparation au combat, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation de la force armée", a déclaré le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic, dans un communiqué.

"Je dois vous informer que nous nous trouvons effectivement dans une situation difficile, mais nous ferons tout notre possible, nous veillerons à préserver la paix et la stabilité, et à protéger notre peuple dans le nord du Kosovo. Quand les Albanais (du Kosovo) auront été armés et qu'ils auront renforcé leur capacité de combat, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour protéger notre nation, pour protéger la Serbie", a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Et le ministère serbe de l'Intérieur a indiqué que "toutes les unités" passeront "immédiatement sous le commandement du chef d'état-major général".

Enfin, le ministre de la Défense a précisé que le chef de l'Etat a ordonné de renforcer la présence militaire serbe de 1 500 soldats actuellement à 5 000.

La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d'Albanais, qu'elle avait proclamée en 2008.

Défier les autorités

Elle encourage les 120 000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales, au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire.

Plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé depuis le 10 décembre dans le nord du Kosovo des barrages pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe, paralysant la circulation vers deux postes frontaliers avec la Serbie.

Peu avant le départ du général Mojsilovic vers la zone frontalière, plusieurs médias serbes ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on entend des coups de feu, affirmant qu'il s'agissait de "combats" survenus en début de soirée lorsque les forces kosovares ont essayé de démanteler une barricade.

Cette information a aussitôt été démentie par la police kosovare qui a affirmé sur sa page Facebook que ses membres n'avaient participé à aucun échange de tirs.

Les médias à Pristina ont affirmé en revanche qu'une patrouille de la Force de l'OTAN de maintien de la paix au Kosovo (Kfor) se trouvait dans la zone de tirs.

Le ministre kosovar de l'Intérieur, Xhelal Svecla, a affirmé que la patrouille de la Kfor avait été attaquée.

De son côté, la Kfor a annoncé mener une enquête sur des tirs "le 25 décembre, à proximité d'une patrouille de la mission de l'OTAN au Kosovo".

"Il n'y pas a eu de blessés ou de dégâts matériels", a affirmé la Kfor dans un communiqué.

Début novembre, des centaines de policiers serbes intégrés à la police kosovare, ainsi que des juges, procureurs et autres fonctionnaires ont quitté leur poste en masse, pour protester contre une décision, et désormais suspendue du gouvernement de Pristina, d'interdire aux Serbes qui vivent au Kosovo d'utiliser des plaques d'immatriculation délivrées par la Serbie.

La situation avec le Kosovo est "au bord du conflit armé", avait estimé la Première ministre serbe Ana Brnabic la semaine dernière.