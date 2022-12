"Blizzard du siècle" aux États-Unis : le calme après la tempête

Après une période de noël bousculée par des température glaciale et d'abondantes chutes de neige, la ville de Buffalo se relève doucement. La priorité est maintenant donnée au déneigement, au dégagement des routes et à la prévention des risques d'inondation.

Le "blizzard du siècle" semble finalement terminé aux Etats-Unis. La ville de Buffalo, une des plus violemment touchées par la tempête s'est réveillé ce mercredi sous un manteau toujours blanc, mais avec des température beaucoup plus douces. Depuis ce jeudi, les habitants peuvent de nouveau circuler librement en voiture.

Le maire de Buffalo, Byron Brown, annonce la levée de l'interdiction de circuler à partir du jeudi 29 décembre

À présente la crainte est que la fonte rapide des neiges et des glaces provoque des inondations. Les différents contés de l'états de New York ont été appelés à préparer des pompes à eau, des générateurs et des sacs de sable en prévision.

Mais pour l'instant la neige est encore bien présente. Des efforts étaient maintenus ce mercredi par les autorités pour déneiger les routes et évacuer les véhicules abandonnées pendant la tempête.