Mort de Pelé : trois jours de deuil national au Brésil

Le Brésil a entamé sa période de deuil national de trois jours ce vendredi 30 décembre, suite au décès de son "roi" du football, Pelé, mort jeudi à l'âge de 82 ans.

Trois fois champion du monde de ses 17 à ses 30 ans, le prodige à l'agilité légendaire a inspiré des générations de joueurs et adeptes du ballon rond de la fin des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, plus de quarante ans après la fin de sa carrière. Au Brésil, Pelé est éternel et présent dans tous les esprits.

"Il était important car il a porté le football brésilien sur la scène internationale. Tout ce qu'il a fait en tant que joueur, sa façon de se comporter, son intégrité ont vraiment montré les racines du football brésilien. C'est une grande perte pour le pays, mais il est certainement en train de jouer au football au paradis.", témoigne une homme d'une cinquantaine d'années.

Si Pelé a mis fin à sa carrière en 1977, son palmarès et ses exploits ont marqué les esprits des plus jeunes en témoigne les hommages de Kylian Mbappé (24 ans) ou Neymar (30 ans).

"Il fait partie partie de notre histoire comme Maradona en Argentine. Il n'y a pas de mots, il est la référence du football brésilien dans le monde entier", estime un jeune supporter brésilien d'une vingtaine d'années.

Une veillée funèbre ouverte au public lui sera dédié lundi 2 janvier dans son club formateur de Santos FC, dans l'Etat de São Paulo et l'enterrement aura lieu le lendemain dans l'intimité familiale.