Benoît XVI, un pape conservateur dans une Eglise tourmentée

Retour sur la vie du pape Benoît XVI, qui vient de s'éteindre à 95 ans.

11 février 2013 : le pape Benoît XVI surprend le monde entier avec l'annonce de sa démission, une première en 600 ans. Le successeur de Jean-Paul II renonce à sa charge, en invoquant son âge, 85 ans.

Joseph Ratzinger naît le 16 avril 1927 à Marktl, en Bavière, non loin de la frontière autrichienne. Lorsqu'il a 14 ans (en 1941), il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. A la fin de la guerre, il commence sa formation de prêtre. Il est ordonné en 1951, tout en poursuivant ses études de théologie.

En 1977, il est nommé archevêque de Munich et Freising, puis cardinal.

Le cardinal Ratzinger à Munich (Allemagne), le 28/02/1982 Dieter Endlicher/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

En 1981, le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. C'est un des organismes de la curie romaine, chargé de promouvoir la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. A ce poste, il se familiarise avec les arcanes du Vatican et côtoie de très près le souverain pontife.

Archives : le cardinal Ratzinger (à g.) avec le pape Jean-Paul II à la basilique St-Pierre, Vatican - le 11/09/2022 PIER PAOLO CITO/AP

De Ratzinger à Benoît XVI

Aussi, à la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, le cardinal Ratzinger fait partie des favoris pour succéder au pape défunt.

Il est effectivement élu le 19 avril 2005 lors du conclave.

"Après le grand pape Jean-Paul II, les cardinaux m'ont élu, simple et humble ouvrier dans la vigne du Seigneur", déclare-t-il après son élection, choisissant le nom de Benoît XVI.

Le pape Benoît XVI, nouvellement élu, au balcon de la basilique St-Pierre - Vatican, le 19/04/2005 Domenico Stinellis/AP

Mais un surnom, nettement moins flatteur lui est parfois accolé : le "Rottweiler de Dieu". Défenseur de l'orthodoxie catholique, il est farouchement opposé à l'avortement, à l'euthanasie et au mariage homosexuel.

La controverse de Ratisbonne

En 2006, Benoit XVI provoque la colère du monde musulman. Dans un discours à l'université de Ratisbonne , le souverain pontife cite un empereur byzantin pour qui l'islam serait "intrinsèquement violent". L'allusion fait scandale.

Benoit XVI s'excusera plus tard et rapidement, le Vatican organise plusieurs visites à travers le monde islamique afin de rétablir des relations interreligieuses harmonieuses. Deux mois plus tard, le souverain pontife apparaît priant aux côtés du chef religieux d'Istanbul à la Mosquée Bleue.

Mais ce ne sera pas la dernière controverse à jeter une ombre sur le pontificat de Benoit XVI.

Polémique sur la béatification de Pie XII

Ses démarches en faveur de la béatification de Pie XII suscitent les critiques de la communauté juive, le pape défunt étant accusé de ne pas s'être élevé contre le génocide des Juifs d'Europe perpétré par les nazis.

En 2009, les accusations d'antisémitisme lui reviennent une fois de plus en plein visage, lorsqu'il décide de lever l'excommunication de quatre évêques traditionnalistes.

Parmi eux, figure le Britannique William Williamson, qui a nié, à plusieurs reprises nié, l’Holocauste.

Les affaires d'abus sexuels

Le pontificat de Benoit XVI sera également entaché par un déluge sans précédent de poursuites judiciaires pour des affaires d’abus sexuel d’enfants entre 2008 et 2010. C'est le début d'une longue crise pour l'Eglise. Les excuses ne suffiront pas ; le manque de mesures concrètes est régulièrement pointé du doigt.

Un an avant d'annoncer sa renonciation, le scandale financier impliquant la banque du Vatican vient éclabousser un peu plus un pontificat, court mais difficile pour l'Eglise.

Le pape Benoît XVI et son secrétaire particulier au Vatican, le 09/02/2013 Gregorio Borgia/AP2013

La renonciation

Le 28 février 2013, conformément à son engagement, Benoît XVI renonce à tous ses attributs de souverain pontife. Il quitte son appartement au Vatican et devient officiellement "Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite".

Il s'installe dans le monastère Mater Ecclesiæ, situé dans les jardins de la cité du Vatican.

La dernière vidéo de Benoît XVI, diffusée par le Vatican en août à l'occasion de la traditionnelle visite des nouveaux cardinaux, montre un homme affaibli et amaigri.

Il y a quelques jours, le pape François indiquait que son prédécesseur Benoît XVI était "gravement malade" et qu'il priait pour lui. Benoît XVI s'est éteint ce samedi matin au Vatican.