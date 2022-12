Football : l'exil doré de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo va garder son numéro 7, mais changer de maillot, et toucher au passage un salaire mirobolant de 200 millions d'euros !

L'attaquant portugais, âgé de 37 ans, vient de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d'Al-Nassr.

"J'ai pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pats avec beaucoup d'ambitions et de potentiel", a affirmé CR7 sur la site de sa nouvelle équipe.

Cristiano Ronaldo avait rompu son contrat avec Manchester United en marge d'un Mondial commencé comme titulaire et capitaine du Portugal, mais terminé sur le banc des remplaçants.

Le quintuple Ballon d'Or et quintuple vainqueur de la Ligue des champions va donc découvrir un nouveau championnat et un nouveau club après ses passages au Sporting, à Manchester, au Real Madrid et à la Juventus.

Il y sera entraîné par le Français Rudi Garcia, mais ne pourra plus briller dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, dont il est le meilleur buteur de l'histoire.