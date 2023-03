Just Fontaine, légende du football français, est décédé mardi soir à Toulouse, à l’âge de 89 ans. Recordman de buts lors d'une phase finale de Coupe du monde - il avait marqué à lui seul treize buts pendant le Mondial-1958 en Suède - il était une référence du football français, avant l'avènement des générations Platini, Zidane et Mbappé.

Just Fontaine a fait ses débuts sportifs à l’OGC Nice en 1953. C’est au sein de l’équipe niçoise qu’il remporte la Coupe de France un an plus tard et le titre de champion de France en 1956. L'OGC Nice a rendu hommage à son ancien joueur : “Just Fontaine a laissé une trace indélébile à l'OGC Nice”.

Après trois ans dans les Alpes-Maritimes, Just Fontaine a quitté le sud de la France pour s’engager au Stade de Reims. Le Championnat de France remporté en 1958, Just Fontaine commence à bâtir sa légende.

Avec treize buts marqués, il détient le titre de meilleur buteur lors d'une phase finale de Coupe du monde. Le joueur Kylian Mbappé marche aujourd'hui dans ses pas avec 9 buts.

"L'un des plus grands personnages de l'histoire du football français"

Le club de Reims a rendu hommage à _“l'une des dernières légendes de la grande époque du Stade de Reims encore en vie (...) il est de ces joueurs qui marquent les esprits et restent dans les mémoires”._L'équipe rémoise se rappelle des mots de Just Fontaine, anecdotiques : “pour marquer des buts, il faut être juste quand on tire. Et bien, je suis Just !", lançait le joueur lorsqu'il était interrogé sur sa capacité à marquer.

"L'empreinte qu'il a laissée sur le football mondial restera à jamais gravée dans les mémoires et ce record ne sera sans doute jamais battu", a réagi le président de la Fifa Gianni Infantino.

Emmanuel Macron a également salué celui que l’on surnommait “Justo”, ainsi que le trio qu’il formait avec ses deux coéquipiers historiques Raymond Koppa et Roger Piantoni, décédés tous les deux en 2017 et en 2018.

Le Paris Saint Germain, dont Just Fontaine a été l'entraîneur en 1973, a également rendu hommage au joueur, saluant "l'un des plus grands personnages de l'histoire du football français". "Just Fontaine était l'homme du renouveau du club de la capitale en 1973. Sa collaboration avec Daniel Hechter avait permis à Paris de retrouver la première division après le barrage victorieux face à Valenciennes, le 4 juin 1974", a rappelé le club parisien dans un communiqué.