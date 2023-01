Benoit XVI : les catholiques en deuil, les funérailles du premier pape allemand auront lieu jeudi

Le pape François salue la mémoire de son prédécesseur Benoît XVI qui s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans.

L'actuel souverain pontife a décrit le premier pape allemand comme une "personne si noble" et "si gentille".

Le pape est ensuite aller se recueillir devant la scène de la Nativité, place Saint-Pierre, au Vatican.

Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger avait enseigné en Allemagne la théologie pendant 25 ans.

Joseph Ratzinger était né en 1927 en Bavière où les catholiques lui rendent hommage.

Anneliese Nietsch, fidèle catholique : "J'ai été très touchée, parce qu'à mes yeux, c'était vraiment un grand homme. J'ai toujours beaucoup admiré son pour son savoir et son aura. Nous étions à Rome l'année où il est devenu pape, quel souvenir !"

Karlheinz Denner, fidèle catholique "Avoir un pape qui venait de Bavière et qui avait travaillé de si nombreuses années ici à Ratisbonne avait été une grande surprise et une grande joie. En 2006, quand il est venu sur la place Bismarck, nous étions là et nous l'avions acclamé."

À quelques kilomètres du village d'origine de Benoît XVI, les cloches de l'église d'Altötting ont sonné à l'annonce de sa mort.

Des bougies ont été allumées devant la statue du premier pape allemand.

Le pape François célébrera jeudi ses funérailles.