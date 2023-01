Cristiano Ronaldo, le nouveau prince d'Arabie

Ne lui parlez pas de déclin ou de pré-retraite : Cristiano Ronaldo assure que sa venue en Arabie Saoudite n'est pas synonyme de fin de carrière.

L'attaquant portugais a été présenté hier soir en grande pompe aux supporters de son nouveau club d'Al-Nassr.

Acclamé comme une rock-star, il s'est exprimé au sujet de son exil doré qui devrait lui rapporter 200 millions d'euros en deux ans et demi.

Interrogé par les journaliste sur cette somme faramineuse, il s'est contenté de répondre dans un sourire : "je suis unique, donc j'ai un contrat unique".

Il a aussi affirmé que son "travail en Europe était terminé", car il avait "tout gagné et joué dans les clubs les plus importants", en l'occurrence le Sporting, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Quintuple lauréat du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, qui est âgé de 37 ans, est le meilleur buteur de l'histoire en sélection et en Ligue des champions.

Et il se murmure qu'il pourrait revenir jouer en Angleterre l'été prochain, sous forme d'un prêt, si jamais Newcastle se qualifie pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

CR7 avait rompu son contrat avec Manchester United en plein Mondial, qu'il avait commencé comme capitaine et titulaire, mais fini sur le banc des remplaçants.