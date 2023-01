Evgueni Prigojine libère des détenus russes ayant "rempli leur contrat" en Ukraine

Il les a extraits des prisons russes pour les envoyer en Ukraine et leur offre aujourd'hui la liberté. Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, est apparu dans une vidéo au milieu de détenus partis combattre durant six mois sur le front ukrainien. Des hommes qu'il qualifie de héros et qui ont mérité désormais, selon lui, la liberté.

"Vous avez travaillé jusqu'à la fin de votre contrat. Vous avez travaillé honorablement, avec dignité", explique-t-il.

A ces prisonniers, qui avaient grossi les rangs des troupes russes, il donne quelques conseils maintenant qu'ils retrouvent la liberté.

"Ne buvez pas trop, ne vous droguez pas, ne violez pas les femmes, ne vous attirez pas d'ennuis. La police doit vous traiter avec respect."

Réputés pour leur brutalité, les mercenaires du groupe Wagner œuvrent notamment dans la bataille très meurtrière de Bakhmout. Personnage sulfureux, Evgueni Prigojine, lui-même un ancien repris de justice devenu homme d'affaires, est un proche de Vladimir Poutine.