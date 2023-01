Intelligence artificielle : "ChatGPT", l'outil qui peut écrire à la place de l'humain

Un nouvel outil d'intelligence artificielle prend d'assaut le monde de la technologie. Il s'appelle "ChatGPT" et il sait faire à peu près tout. Tapez une requête et il peut rédiger une dissertation, composer une chanson ou même résoudre un problème de mathématiques en quelques secondes.

Mais certains pointent les risques et dérives d'une telle application qui pourrait aussi permettre de tricher lors d'un examen ou rédiger de faux articles d'actualité.

Comment savoir si l'intelligence artificielle a écrit le texte que vous lisez ? Nous avons posé la question à Muhammad Abdul-Mageed, chercheur en intelligence artificielle à l'université de Colombie-Britannique, au Canada :

"Le point faible de ChatGPT est qu'il est entraîné sur des données périmées. Avec des données datant de 2021 ou 2022, il ne serait pas en mesure de détecter des évènements récents. Par exemple, il ne serait pas capable de vous dire si la France a gagné ou non la Coupe du monde de football au Qatar."

Il y a d'autres indices à scruter. Si plusieurs personnes posent exactement la même question à "Chat GPT", l'outil générera quasiment la même réponse pour chacune d'entre elles. Si vous êtes enseignant et que vous corrigez plusieurs devoirs reprenant la même construction, les mêmes exemples ou le même raisonnement, alors il peut s'agir d'un texte généré par l'Intelligence artificielle.

Un étudiant de 22 ans a développé une application appelée "GPTZero" qui, selon lui, peut détecter si un texte est écrit par "ChatGPT. Mais cet outil n'est pas infaillible, comme l'explique Irene Souleiman, experte en IA pour la startup "Hugging Face" :

"Il n'y a pas de solution magique pour la détection de l'Intelligence artificielle. Les modèles de détection jouent un rôle de rattrapage mais ils ne sont pas en mesure de donner un résultat aussi précis quant à ce qui est faux et généré par l'IA."

Alors que faire ? L'intelligence artificielle devenant de plus en plus performante, il est peut-être temps de repenser la façon d'évaluer les étudiants dans les universités et le type de politiques que les gouvernements doivent mettre en place pour que cet outil puissant ne soit pas utilisé pour causer des dommages dans le monde réel.