Tirer le meilleur parti de ChatGPT : Voici les messages les plus utiles pour vous faciliter la vie

Adapter les messages-guides pour le ChatGPT signifie augmenter l'efficacité des réponses du chatbot. Voici les meilleurs messages-guides testés et approuvés à mettre en favoris.

ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement, des millions d'utilisateurs se pressant pour utiliser ses services à un rythme sans précédent.

Cependant, si certains utilisateurs ont trouvé que le chatbot d'intelligence artificielle (IA) était un outil utile, d'autres n'ont pas été très impressionnés, citant des problèmes et des limites dans leurs interactions avec lui.

L'un des facteurs clés à prendre en compte est la manière dont les utilisateurs communiquent avec lui. Les commandes simples ne suffisent pas toujours, et les utilisateurs ont besoin d'utiliser des messages plus nuancés pour obtenir les résultats souhaités.

Pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti des capacités de ChatGPT, des experts sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter ont partagé des idées et des stratégies précieuses pour une communication efficace avec le chatbot.

Pourquoi est-il si important de bien choisir les messages-guides ?

Le ChatGPT a été critiqué pour son incapacité à effectuer des tâches spécifiques avec précision et pour sa tendance à mentir et à halluciner. Cependant, le secret pour maîtriser le ChatGPT et obtenir les résultats souhaités est de choisir les bons messages-guides.

En utilisant des messages-guides spécifiques, les utilisateurs peuvent naviguer plus efficacement dans le chatbot et obtenir des réponses plus personnalisées, libérant ainsi tout le potentiel du ChatGPT.

L'importance d'adapter des messages-guides parfaits est telle que les entreprises recrutent des experts capables de communiquer efficacement avec les chatbots et qu'un nouveau métier, l'ingénierie des messages-guides d'IA, est apparu sur le marché avec une fourchette de salaire allant jusqu'à 300 000 dollars (275 346 euros).

Euronews Next a dressé une liste des cinq messages les plus utiles et les a mis à l'épreuve.

Proposition 1 : Simplifier des notions complexes

Demande : Hey ChatGPT. Je veux en savoir plus sur (insérer un sujet spécifique). Explique-moi (insérer un sujet spécifique) en termes simples. Explique-moi comme si j'avais 11 ans.

La capacité de ChatGPT à fournir de la clarté, à utiliser un langage simple et à fournir des explications est de premier ordre. Lorsqu'on lui demande d'expliquer la blockchain d'une manière compréhensible pour un enfant de 11 ans, sa simplification à l'extrême de notions complexes aide les utilisateurs à comprendre des choses qui ne relèvent pas de leur expertise, sans qu'aucune connaissance préalable des termes techniques ne soit nécessaire.

Proposition 2 : Élaborer le plan marketing parfait

Demande : Je veux que vous agissiez comme un publicitaire. Vous allez créer une campagne pour promouvoir un produit ou un service de votre choix. Vous choisirez un public cible, élaborerez des messages clés et des slogans, sélectionnerez les canaux médiatiques pour la promotion et déciderez de toute activité supplémentaire nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ma première demande de suggestion est la suivante : "J'ai besoin d'aide pour créer une campagne publicitaire pour (insérer la description du service ou du produit)"

ChatGPT a accès à la base de données d'Internet. Il sait ce que les gens aiment, ce qui les attire le plus, les publicités qui fonctionnent bien pour les entreprises et les stratégies de marketing pour construire une marque réussie dans n'importe quel domaine.

Avec ChatGPT, l'époque où le succès des stratégies de marketing était remis en question ou relevait de la simple chance semble révolue.

À tel point que des personnes utilisent ChatGPT pour créer une entreprise à partir de rien. L'aspect le plus intéressant de cette évolution est peut-être qu'elle fonctionne, et qu'en suivant des guides simples, étape par étape, fournis par le chatbot, les utilisateurs ont été en mesure de lancer des entreprises et de générer des profits.

Proposition 3 : Profiter des conseils d'un expert

Demande : Je vais vous présenter un de mes arguments ou une de mes opinions. Je souhaite que vous le critiquiez comme si vous étiez <personne>.

Personne : (insérer le nom de l'expert)

Argument : (insérer le sujet souhaité)

Personne n'est mieux placé que l'homme le plus riche du monde pour donner des conseils sur la façon de gagner de l'argent. Grâce à la présence en ligne de personnes ayant réussi, comme le milliardaire Elon Musk, ChatGPT est en mesure d'imiter facilement leur processus de pensée et de les personnifier afin de fournir des conseils pertinents et utiles aux utilisateurs.

Proposition 4 : Simulations d'entretien d'embauche

Demande : Simulez un entretien d'embauche pour (insérer un rôle spécifique). Contexte : Je suis à la recherche de cet emploi et vous êtes l'intervieweur. Vous me poserez des questions appropriées comme si nous étions en entretien. Je répondrai. Ne posez la question suivante qu'une fois que j'ai répondu.

Fournissez au chatbot suffisamment de contexte sur le poste pour lequel vous passez un entretien et laissez-le faire sa magie. C'est un excellent moyen de vous entraîner à répondre aux questions de l'entretien et de vous faire une idée générale des questions qui pourraient vous être posées.

Au fur et à mesure que vous fournirez au chatbot de plus en plus d'informations, il adaptera ses questions de manière plus efficace.

Proposition 5 : Faites en sorte que ChatGPT écrive comme vous

Demande : [Insérer le texte]

Écrivez sur (insérez le sujet du texte) comme l'auteur ci-dessus écrirait.

L'un des nombreux reproches faits à ChatGPT est son incapacité à fournir un contenu adapté à chaque utilisateur. Beaucoup se plaignent donc de la fadeur des réponses et du fait que, dans certains cas, on peut facilement deviner que c'est une IA qui a écrit le texte.

Cependant, en utilisant la bonne invite, ChatGPT est capable d'imiter le style d'écriture d'un utilisateur et de fournir des réponses personnalisées.