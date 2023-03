L'IA omniprésente au salon Mobile World Congress

L'Intelligence artificielle est déjà entrée dans notre quotidien. Keyper est un petit chien-robot à quatre pattes capable de déambuler de manière autonome dans n'importe quel environnement. Son "cerveau" lui permet d'inspecter et de cartographier son espace.

Irene Gomez, PDG et co-fondatrice de Keybotic : _"_Nous leur disons ce qu'ils doivent faire. Mais il est vrai qu'ils peuvent travailler seuls. C'est le but, qu'ils travaillent seuls, qu'ils aident les gens dans des endroits dangereux, où il y a des produits toxiques, ou des substances inflammables, où envoyer une personne est un danger."

L'intelligence artificielle est l'un des sujets brûlants cette année parmi les plus de 700 entreprises technologiques qui participent à Four Years From Now (4YFN), l'événement des startups du Mobile World Congress à Barcelone.

Selon les experts, l'année 2023 marque un tournant, car les technologies telles que le traitement du langage naturel, la reconnaissance d'images et l'analyse de données progressent.

Et cela commence à se remarquer. Jamais on n'avait autant parlé d'IA que ces dernières semaines avec le décollage de ChatGPT même si bien avant ce phénomène, les entreprises et les particuliers pouvaient déjà utiliser plus efficacement des données et automatiser des tâches auparavant effectuées manuellement.

Paul Rocas, directeur du développement commercial Mediktor : "Dans ce cas, l'intelligence artificielle fonctionne comme un chatbot et ce qu'elle fait, c'est sélectionner la meilleure question à poser au patient pour arriver plus rapidement à l'écran des résultats."

Science-fiction

Dans les allées du Mobile World Congress, on trouve de nombreux exemples d'IA aux allures de science-fiction.

Marta Rodríguez, euronews : _"_Avec un selfie de mon visage, cette technologie d'apprentissage automatique est capable de faire un diagnostic en 30 secondes de mon état de santé à partir d'une comparaison avec 40 000 autres patients en scannant des caractéristiques imperceptibles pour l'œil humain mais pas pour l'intelligence artificielle."

Rendre les humains meilleurs, leur fournir plus d'informations, c'est un plus indéniable pour tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter. David Shepherd Vice-président d'Ivanti

Mais les machines peuvent-elles penser par elles-mêmes ? Peuvent-elles remettre en question les tâches pour lesquelles elles ont été formées ?

David Shepherd, Vice-président d'Ivanti : "R__endre les humains meilleurs, leur fournir plus d'informations, c'est un plus indéniable pour tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter. La confiance est une chose différente. Nous avons tendance à savoir quand nous interagissons avec une machine. Donc si j'utilise le chat, si j'utilise Amazon, si j'utilise des services de ce genre, je sais qu'en tant qu'humain, j'interagis avec une machine. Je pense que l'évolution de l'IA se fera lorsque, comme nous l'avons évoqué aujourd'hui au MWC, nous ne saurons pas si nous interagissons ou non avec la machine. Cela soulève d'énormes problèmes de confiance là aussi."

Les experts s'accordent à dire que l'IA n'évolue pas pour être meilleure que nous mais pour améliorer nos vies, comme ce robot programmé pour aider les personnes âgées.

Nuria Pascual, Chef de produit Somcare Group Saltò : _"_Beaucoup de gens nous demandent si nous mettons des robots dans les maisons et nous disent que "les personnes qui font ce travail vont être au chômage, n'est-ce pas ?". Nous ne voulons pas remplacer qui que ce soit. Le robot aujourd'hui est un soutien à la fois pour la famille et pour l'aidant, mais aussi pour la personne âgée qui est seule. C'est une continuité et une prise en charge 24 heures sur 24, ce qu'il nous est malheureusement impossible de faire sans ces assistants personnels."