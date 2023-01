17:11

Paroles de manifestants

"Rarement les gens du bâtiment se mobilisent. C'est un signe que là, c'est vraiment trop. Quel client sera assez fou pour nous confier des chantiers à 64 ans ? On va être cassé. Déjà à 40 ans, on sent les douleurs du corps au quotidien. C'est dur à avaler parce qu'on se flingue au boulot. On passe notre temps à travailler, on a du mal à s'occuper de nos enfants, dans quel état on va s'occuper de nos petits-enfants ?"

Laurent, 42 ans, charpentier à Brest

"La contre-réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le tout. Nos conditions de travail se dégradent, on parle de l'uniforme mais on ne parle pas des effectifs dans nos classes et je ne me vois pas travailler encore à 64 ans ou plus. Il faut prendre l'argent là où il est. Quand on voit les dividendes versés aux actionnaires des grandes entreprises, on se moque de nous".

Christelle, 46 ans, enseignante à Nice

"C'est pas tant pour moi, parce que je suis cadre, j'ai commencé à travailler à 25 ans donc de toute façon même sans la réforme, j'ai ma retraite à 65 ans. Mais c'est par solidarité parce que c'est une réforme complètement injuste et qui défavorise fortement les classes ouvrières."

Damien, 36 ans, salarié dans l'informatique à Toulouse