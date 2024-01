Par Euronews

Si plusieurs ministres ont été maintenus à leur poste, Rachida Dati, figure de la droite, a été nommée ministre de la Culture.

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a annoncé jeudi soir la composition du nouveau gouvernement français, quelques jours après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, en lieu et place d'Elisabeth Borne.

Plusieurs ministres ont été maintenus à leur poste : Bruno Le Maire au ministère de l'Économie et des Finances, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, Christophe Béchu au ministère de la Transition écologique.

Amélie Oudéa-Castéra récupère le ministère de l'Education. A six mois des Jeux olympiques de Paris, elle conserve également son portefeuille aux Sports.

La grosse surprise de la journée est venue de la nomination de Rachida Dati, figure de la droite, au poste de ministre de la Culture.

Catherine Vautrin est elle nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Sébastien Le Cornu est nommé ministre des Armées. Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance et chef du groupe Renew au Parlement européen, devient ministre des Affaires étrangères. Marc Fesneau est nommé ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Sylvie Retailleau est nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Prisca Thévenot est nommée porte-parole du gouvernement, et chargée du Renouveau démocratique. Marie Lebec est nommée ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement. Enfin, Aurore Bergé est nommée ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement Attal sera organisé vendredi, en fin de matinée.