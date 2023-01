Jacinda Ardern annonce sa démission : la Première ministre néo-zélandaise épuisée mentalement

Elle avait été élue à seulement 37 ans à la tête de la Nouvelle-Zélande.

Cinq ans et demi après, la travailliste Jacinda Ardern annonce qu'elle ne sera pas candidate aux élections d'octobre prochain et qu'elle quittera son poste dans moins de trois semaines.

Je sais ce que ce travail exige, et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice, c'est aussi simple que cela Jacinda Ardern Première ministre néo-zélandaise

Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise : "Voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui que je ne me représenterai pas aux élections... Mon mandat de Premier ministre prendra fin dès le 7 février. Ces cinq années et demie ont été les plus satisfaisantes de ma vie, mais il y a aussi eu des défis à relever. Je sais ce que ce travail exige, et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice, c'est aussi simple que cela."

Après sa réélection en 2020, Jacinda Ardern avait accusé une chute de popularité, notamment en raison de la détérioration de la situation économique.

Son premier mandat avait été marqué par l'attaque de Christchurch, le pire attentat terroriste subit par la Nouvelle-Zélande.