L'île de Majorque sous la neige

Majorque habillée d'un épais manteau blanc. Record battu sur l'île espagnole. Une première depuis cinq ans puisque -2.4 degrés ont été enregistrés lundi matin sur le principal massif montagneux de l'île. 10 cm de neige sont attendus d'ici mercredi sous les 500 mètres d'altitude. De quoi ravir les habitants peu habitués à de telles températures.

L'Italie n'est pas épargnée... Plusieurs régions sont en alerte à cause d'une vague de froid. Des gelées, de lourdes chutes de neige et des vents violents sont prévus. En altitude, la neige est déjà fortement tombée.

La région des Marches et une partie d'Emilie-Romagne sont en alerte orange. Une météo qui a déjà fait d'importants dégâts sur les routes italiennes.

Plus à l'est, en Slovénie, les dégâts sont déjà là. Une tempête de neige a entravé la circulation sur une autoroute clé du pays et laissé certaines parties du territoire temporairement sans électricité.

En Croatie, neige et vents violents ont aussi causé des problèmes de circulation près des côtes et à l'intérieur des terres. Plusieurs îles croates ont même été totalement coupées du continent.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets également en Autriche. Routes barrées, écoles fermées et électricité coupée dans les régions proche de l'Italie. Environ 5 000 foyers étaient privés d'électricité et 250 pompiers ont été mobilisés.