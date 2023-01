L'Ukraine visée par "plus de trente missiles" russes, explosion Kyiv

L'Ukraine est en état d'alerte aérienne ce jeudi matin. En effet, l'armée de l'air ukrainienne a indiqué que le pays est visée par "plus de trente missiles" russes.

"Six Tu-95 ont décollé de la région (russe) de Mourmansk et lancé des missiles. Nous attendons plus de 30 missiles" au total, a indiqué le porte-parole de l'armée de l'air alors que des médias ont déjà rapporté des explosions, à Kyiv et dans plusieurs régions. Des gouverneurs ont fait état du fonctionnement de la défense antiaérienne qui auraient déjà abattus quinze missiles de croisière russes.

Quelques minutes plutôt, les forces aériennes de Kyiv avaient indiquéavoir abattu 24 drones kamikaze lancés par la Russie au cours de la nuit.

"Selon les données préliminaires, l'ennemi a utilisé 24 drones Shahed" de fabrication iranienne, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. "Tous les 24 ont été détruits" par les forces ukrainiennes, a-t-elle ajouté.