Un dimanche de Pâques sous les bombes à Kharkiv

Des missiles russes ont touché la deuxième plus grande ville d'Ukraine. On déplore au moins 17 blessés.

PUBLICITÉ

Des missiles planants russes ont frappé Kharkiv ce dimanche, blessant au moins 17 personnes.

Une vingtaine d'immeubles, de véhicules et un centre médical ont été endommagés selon le procureur local, qui a ouvert une enquête pour "violation des lois de la guerre."

La Russie semble se focaliser sur Kharkiv

Kharkiv, ville majoritairement russophone est située à seulement 40 kilomètres de la frontière russe. Elle est depuis quelques jours de plus en plus attaquée, alimentant les craintes qu'elle ne devienne dans un futur proche une cible privilégiée et donc stratégique de la campagne militaire russe.

Sur le front est, le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que ses troupes avaient pris le contrôle du village d'Otcheretyne, dans l'oblast de Donetsk. Il se situe tout près de la ville d’Avdiïvka prise en février.

Cette victoire est un nouveau signe de la poussée des forces de Moscou face à l’armée ukrainienne, toujours en manque de munitions et de matériel depuis quelques semaines.