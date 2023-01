Ukraine : des bombardements russes font trois morts à Kherson

Alors que Moscou a fait de la capture de la totalité de la région séparatiste de Donestk le principal objectif du conflit, le front dans le sud de l'Ukraine n'est pas pour autant éteint. La ville portuaire de Kherson a essuyé ce dimanche une série de frappes russes sur plusieurs zones résidentielles.

Les autorités parlent de "ciblage délibéré", et affirmé qu'un hôpital et une école avaient été touchés. Trois personnes ont été tuées. Mais le bilan pourrait augmenter dans les prochaines heures.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ces bombardements dans son dernière allocution quotidienne : "aujourd'hui, l'armée russe a bombardé atrocement Kherson toute la journée. Des bâtiments résidentiels, diverses installations sociales et de transport, dont un hôpital, un bureau de poste et une gare routière, ont été endommagés. Deux femmes, infirmières, ont été blessées à l'hôpital. A l'heure actuelle, on signale six blessés et trois morts."

Dans une zone sous contrôle russe de la région voisine de Zapororijjia, les autorités installées par Moscou ont annoncé de leur côté que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer.

L'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé une attaque près du village de Blahodatne situé dans la région de Blahodatne, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes de Kyiv ont "repoussé des attaques près (...) de Blahodatne" et de treize autres localités dans la région de Donestk, a assuré l'état-major ukrainien dans son communiqué quotidien. Mais le groupe paramilitaire russe privé Wagner avait annoncé un peu plus tôt que ses unités avaient pris le contrôle de ce village. Le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé à ce stade.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Ukraine bénéficiait du soutien inconditionnel de ses alliés, et devait l'emporter contre les attaques russes pour défendre les valeurs européennes. Un sujet qui sera au centre des discussions du sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine la semaine prochaine.