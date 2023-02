Plus de 400 cas d'abus sexuels sur mineurs par des prêtres catholiques en Italie

Plus de 400 cas d'abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres catholiques en Italie. C'est le résultat du nouveau rapport de l'ONG Rete L'Abuso.

En l'absence de chiffres officiels et de recherches indépendantes en Italie, l'organisation dirigée par Francesco Zanardi, lui-même victime d’abus dans son enfance, collecte des données depuis 13 ans. L’ONG a publié son rapport le plus détaillé à ce jour, et estime que le nombre total de cas d’abus sexuels en Italie pourrait largement dépasser ceux des autres pays. Le rapport a été envoyé aux autorités italiennes dans l'espoir qu'elles lanceront enfin une enquête indépendante.

"Si vous prenez en considération une longue période de temps, comme en France, où environ 300 000 victimes d'abus ont été identifiées, ici en Italie, les chiffres pourraient être plus de deux fois plus importants. La situation ici est très grave et c'est pourquoi les institutions craignent de faire toute la lumière sur la vérité" expliqueLudovica Eugenio, rédactrice en chef de l'hebdomadaire "Adista".

En 2019, l'ONU a demandé à l'Italie de mener une enquête indépendante, mais jusqu’à présent, la situation n’a pas changé. ECA Global, l'organisation internationale de lutte contre les abus sexuels dans l’Eglise, a également demandé que la question soit traitée au niveau européen.