Ski alpin : tout ce que vous devez savoir sur les Mondiaux de Courchevel-Méribel

13 épreuves au programme, 600 skieuses et skieurs alignés, 20 000 spectateurs par jour et un total de 500 millions de téléspectateurs : les chiffres peuvent donner le vertige, mais pas de panique, on vous explique tout sur les championnats du monde de ski alpin prévus à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février prochain.

Les pistes aux étoiles

C'est seulement la quatrième fois que la France organise cet évènement planétaire, et c'est la première fois que les compétitions se disputent dans deux stations. Courchevel et Méribel, en Savoie, vont accueillir le "grand cirque blanc" pendant deux semaines. A Courchevel, les épreuves masculines auront lieu sur la piste de l'Eclipse, spécialement créée pour l'occasion. A Méribel, les épreuves féminines se dérouleront sur la piste du Roc de Fer, déjà en lumière lors des Jeux olympiques d'Albertville en 1992.

De la vitesse et de la technique

Descente (où les vitesses sont les plus élevées), super-G (où aucun entraînement n'est prévu), géant (la discipline de base du ski alpin), slalom (l'épreuve la plus technique), combiné (addition des temps d'une manche de super-G et d'une manche de slalom) et slalom parallèle sont au programme chez les femmes et chez les hommes. Une épreuve mixte est aussi au calendrier : le slalom parallèle par équipes.

Deux superstars dans le portillon de départ

L'Américaine Mikaela Shiffrin vient de détrôner Lindsey Vonn au nombre de victoires décrochées en Coupe du monde et elle n'est plus qu'à une longueur du record absolu d'Ingemar Stenmark (85 contre 86). Presque intouchable en slalom, elle est ultra-polyvalente et a déjà gagné dans toutes les disciplines. Mais elle était rentré bredouille des Jeux olympiques de Pékin l'hiver dernier...

Le Suisse Marco Odermatt est le tenant du titre du gros globe de cristal et il est actuellement en tête du classement général de la Coupe du monde. Il se montre dominateur en géant et en super-G, et se retrouve souvent parmi les meilleurs en descente. Mais aux précédents Mondiaux à Cortina d'Ampezzo il y a deux ans, il n'avait pas décroché la moindre médaille...

*Pour en savoir plus, deux ouvrages à vous recommander : Le Grand livre du ski de David Bloch aux éditions Marabout et Une histoire du ski de Gilles Chappaz et Guillaume Desmurs aux éditions Glénat.