Grève dans les aéroports allemands : des centaines de vols annulés ce vendredi

Six aéroports allemands sont à l'arrêt ce vendredi en raison d'une grève sur les salaires dans le contexte actuel de forte inflation. Celui de Francfort, le plus grand d'Allemagne, a prévenu que le trafic serait "considérablement perturbé". À quoi faut-il s'attendre pour ce vendredi noir ?

L'appel a été lancé par le syndicat Verdi, dans un contexte de négociations tendues sur les rémunérations des salariés. Leur pouvoir d'achat a été affecté par la hausse des prix ces derniers mois, avec un pic d'inflation à 10,4% en octobre 2022. Le syndicat réclame une hausse de 10,5% des salaires, une revendication jugée totalement déséquilibrée par l'Association allemande des aéroports (ADV), qui estime que Verdi "prend en otage près de 300 000 voyageurs", et utilise les aéroports comme une scène de théâtre.

Négociations salariales compliquées

Conséquence de ce mouvement, les aéroports de Brême, Dortmund, Hambourg, Hanovre, Stuttgart et Munich sont à l'arrêt. Ce dernier, qui a annoncé mercredi la suppression de tous ses vols assurera tout de même certaines liaisons spéciales, à l'instar des "vols humanitaires, médicaux, techniques", ou ceux acheminant des participants à la Conférence de sécurité de Munich, rendez-vous diplomatique qui accueille des dirigeants internationaux de vendredi à dimanche.

"En raison de la grève (...) aucun vol régulier de passagers n'aura lieu entre vendredi prochain 00H00 et samedi 01H00", a indiqué dans un communiqué le gestionnaire de l'aéroport bavarois, précisant que plus de 700 départs et arrivées étaient affectés.

L'aéroport de Francfort, le plus grand du pays, a pour sa part conseillé aux passagers de "s'abstenir" de venir, prévenant que le trafic serait "considérablement perturbé".

Syndicats et patronat mènent des négociations de branche pour les travailleurs du secteur public, le personnel au sol des aéroports et le personnel de sécurité aérienne, qui réclament de meilleurs salaires compensant la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation élevée. Verdi a organisé une grève similaire à l'aéroport de Berlin le mois dernier, entraînant l'annulation ou la reprogrammation d'environ 300 vols.

Perturbations dans les liaisons franco-allemandes

La grève de ce vendredi entraîne l'annulation de 50 vols à Paris-Charles de Gaulle, départs et arrivées confondues sur les 76 prévus, selon le groupe Aéroport de Paris (ADP) contacté par Euronews. Un vol est également annulé à Paris-Orly. Les passagers concernés doivent être informés par leur compagnie aérienne, précise le groupe.

Cyberattaques contre les sites internet d'aéroports allemands

Ce nouveau mouvement intervient alors que les aéroports de Munich et Francfort ont déjà été considérablement perturbés mercredi par une panne ayant touché le système informatique de Lufthansa après la rupture accidentelle d'un câble sous-terrain sur un chantier.

Par ailleurs ce jeudi, les sites internet de plusieurs aéroports du pays étaient indisponibles, dont ceux de Düsseldorf, Nuremberg, Dortmund, Hanovre, Baden-Baden et Erfurt. Leurs gestionnaires indiquent avoir été affectés par ce qui semble être "une cyberattaque" revendiquée par un "groupe d'activistes russes", précise l'hebdomadaire Der Spiegel. Il s'agirait d'une opération de type "DDoS", consistant à envoyer un grand nombre de requêtes pour submerger des services en ligne.