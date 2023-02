Guerre en Ukraine : l’Assemblée générale de l’ONU exige le retrait russe

Ce jeudi, la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcé en faveur d'une résolution réclamant à nouveau un "retrait immédiat" des troupes russes et réaffirmant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine . Au total, 141 pays ont voté pour ce projet, sept contre et 32 se sont abstenus.

En conférence de presse, le Ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a affirmé: "nous sommes satisfaits du résultat, et le message est clair, peu importe ce que la Russie essaie de faire, et comment elle tente de saper l'ordre international et la solidarité de la coalition en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle échoue à chaque fois."

C'est aussi une victoire diplomatique pour la diplomatie européenne, comme l'espérait Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité: "du côté russe, il n'y a qu'une petite poignée de votes, confirmant qu'aux yeux du monde, l'agression contre l'Ukraine doit cesser, et elle doit cesser maintenant. Et ouvrir une porte vers une paix juste, durable et globale."

Un succès au teinté d'amertume, car la Hongie a une fois de plus empêché l'Union européenne d'adopter un nouveau paquet de sanctions. Les Ministres des 27 pays membres doivent se réunir dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord.

Les États-Unis vont eux-aussi appliquer de nouvelles sanctions "considérables" contre Moscou. Les banques et l’industrie de défense russes devraient en être les cibles principales.

La Maison Blanche a également annoncé qu'elle allait renforcer son nouveau plan d'aide à Kyiv.