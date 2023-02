Guerre en Ukraine: un an après, le pays commémore le conflit

Un an après le début de l'invasion russe de son territoire, l'Ukraine tient bon, et son gouvernement est toujours là. Ce vendredi 24 février au matin, le président Volodymyr Zelenskyy a dirigé la cérémonie de commémoration, marquant le déclenchement de la guerre.

L'objectif de Moscou était de renverser son gouvernement et de conquérir la nation en quelques jours. Mais comme l'a précisé Volodymyr Zelensky, le peuple ukrainien a empêché que cela se produise : "j__e remercie tous ceux qui ont enduré ce mois de février et toute cette année, et qui ont donné à l'Ukraine sa force. Gloire à tous ceux qui combattent en ce moment. Gloire à vous tous qui aidez, aidez à combattre chaque jour et à ceux qui sauvez des vies."

Dans les rues de Kyiv aujourd'hui, beaucoup de personnes se rappellent de cette année marquée par la souffrance, la perte, mais aussi la résistance. "Cette journée a changé ma vie, il y a un avant et un après. Je n'étais pas à la maison depuis un an, je n'ai pas vu ma famille depuis un an, donc pour moi c'est une douleur terrible" sanglote une passante.

Sa voisine ajoute: "j'espère qu'il n'y aura pas de prochain anniversaire. Je crois que, cette année, nous mettrons fin à la guerre."

Alors que l'Ukraine entre dans une deuxième année de guerre, les gens semblent unis et déterminés à continuer à se battre. Mais les deux camps qui se préparent pour une nouvelle offensive, et il y a peu d'espoir que le conflit se termine bientôt.