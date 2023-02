Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron appelle à économiser l'eau

Le président français a inauguré ce samedi le 59e salon de l'agriculture, porte de Versailles, à Paris.

Le président français avec les pêcheurs.

Le président français avec les éleveurs.

Entre les traditionnelles déambulations entre les stands et les rencontres avec les professionnels de la filière agricole, Emmanuel Macron a commenté la vague de sécheresse qui touche la France, comme d'autres pays européens : "la nation a besoin de faire sur l'eau comme on l'a fait sur l'énergie : une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire que l'on doit tous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais à la fin de l'été : c'est la fin de l'abondance. Il faut donc aller vers des comportements de sobriété dans nos pratiques."

La nation a besoin de faire sur l'eau comme on l'a fait sur l'énergie : une forme de plan de sobriété. On doit tous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est la fin de l'abondance. Emmanuel Macron président de la République française

Le président a également abordé le sujet de l'inflation. Les prix des produits alimentaires ont augmenté d'environ 12% en un an. La grande distribution "doit faire un effort", estime le chef d'État,

Pour équilibrer la concurrence internationale, le président français a également adressé un message aux pays d'Amérique latine. Emmanuel Macron affirme qu'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur "n'est pas possible" s'ils ne respectent pas les mêmes règles environnementales et sanitaires que les Européens.

Un accord entre les deux blocs a été conclu en 2019, après plus de 20 ans de négociations, mais le document doit encore être ratifié.