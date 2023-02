Ukraine : reconstruction et accueil de réfugiés à Boutcha

La reconstruction est en cours dans les rues dévastées de Boutcha, théâtre de massacres notoires lors de l’occupation russe l’an dernier. Malgré les drames qui se sont déroulés ici, la ville a ouvert ses portes aux réfugiés venus des zones où la guerre fait rage.

Des logements temporaires abritent depuis quelques mois des dizaines de personnes venues de l’est du pays. Tetyana Matiushenko est la responsable d'un centre d'accueil de réfugiés situé à Boutcha. Notre envoyée spéciale Valérie Gauriat s'y est rendue le jour où une association distribuait de l’aide alimentaire à la communauté.

Tetyana Matiushenko a fui la région de Donetsk. L'Ukrainienne se bat au sein d’une association de défense des prisonniers politiques pour tenter de sauver son mari suite à l’annexion de Donetsk en 2014.

Kidnappé en 2017 car il souhaitait garder la citoyenneté ukrainienne après l'occupation du territoire, cela fait six ans que l'époux de Tetyana Matiushenko est en captivité.

Des conditions d'incarcération inhumaines

"Il a survécu à un camp de concentration appelé « Izolaciya », où il est resté dix mois. Il a subi des tortures inhumaines. Cela a gravement affecté sa santé. Il a eu les côtes brisées et les organes brûlés à cause de tortures à l’électricité. Il n’y a pas d’aide médicale, ni aucun médicament", explique Tetyana Matiushenko.

"Des prisonniers sont alités, couchés dans leurs excréments. Les autres essaient d’aider ceux qui ne peuvent pas bouger. Il y a des prisonniers de 75 ans. Et la Fédération de Russie refuse de libérer ces personnes", proteste la native de Donetsk.

Tetyana Matiushenko raconte que les Ukrainiens revendiquent l'aide du monde entier et des médias pour dénoncer les violations des Conventions de Genève. "C'est pire que le fascisme ce qui se passe en ce moment, au 21ème siècle, au cœur de l'Europe", déplore-t-elle.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Conseil de l’Europe s’est alarmé des conditions de détention de dizaines de ressortissants ukrainiens en Russie et en Crimée. Une situation qui s’ajoute au bilan dressé par les autorités ukrainiennes depuis le début de l’invasion du pays il y a un an.

En avril dernier, quelque 10 000 cas de crimes de guerre contre des civils avaient été recensés. Moins d'un an plus tard, c’est plus de 65 000 cas qui font l’objet d’enquêtes.