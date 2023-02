Reconstruire le village ukrainien de Buzova

À l'ouest de Kyiv, notre envoyée spéciale Valérie Gauriat a rencontré Igor Tkachuk, un résident de Buzova. Le 5 mars 2022, les troupes russes ont envahi ce village ukrainien et tiré sur les habitations.

Le village de Buzova était en pleine zone de combat lors de l’offensive russe sur la région de Kyiv l’année dernière. Igor était propriétaire de deux appartements dans les immeubles touchés par l'armée russe, où il vivait avec sa femme et sa fille.

"Nous avons réussi à faire descendre presque tous ceux qui étaient chez eux au sous-sol. Malheureusement, dix minutes plus tard, des bombardements massifs ont commencé. Une femme a été tuée dans ce bâtiment", raconte Igor Tkachuk, en pointant du doigt un immeuble en piteux état.

Il y a un an, les fenêtres de l'appartement n'ont pas résisté aux bombardements et le plafond a été troué par obus. "Je me suis fait tirer dessus pour la première fois de ma vie alors que j’étais sur le toit, en train de guider les tirs de notre armée, qui repoussait les troupes russes", se souvient cet habitant de Buzova.

Un poste d'observation privilégié

Peu avant l’attaque, Igor Tkachuk informait les forces ukrainiennes des mouvements de troupes russes qui tentaient d’encercler son village. "Il y avait toute une armée russe ici, des troupes, des chars, de l’artillerie", se remémore Igor.

Sur le toit de l'immeuble qu'il occupait, la vue imprenable lui permettait de scruter la position des soldats russes. Depuis son poste, il avait accès à l’un des meilleurs points d’observation de leurs mouvements : "cela m’a permis d’orienter notre armée pendant 5 ou 6 jours", raconte-t-il.

Les fonds récoltés par l’organisation caritative United24, fondée par le gouvernement ukrainien pour reconstruire le pays, vont permettre la restauration des deux bâtiments.

Aujourd'hui, Igro Tkachuk recouvre ses forces. Blessé pendant les bombardements, il veut désormais reconstruire l’avenir de sa famille et des habitants de ces immeubles bombardés. Le villageois ukrainien veut aussi rendre hommage aux nombreux civils tués à Buzova, comme son petit frère.

"Des familles reviendront. Celles qui ont perdu des biens, ou leur santé. Certaines y ont laissé la vie. Mais tout cela prouve que les Ukrainiens forment une nation indomptable. Nous ne perdons jamais espoir de reconstruire notre vie heureuse du passé", confie Igor Tkachuk.