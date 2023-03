Réduire la consommation énergétique des 27 pour aider l'Ukraine. C’est la demande de la Commissaire européenne à l’énergie devant le Parlement.

Elle suggère aux gouvernements de l'UE de prolonger d'un an la réduction à hauteur de 15 % de la consommation de gaz décidée en 2022. Une politique jugée efficace mais qui prendra fin en mars de cette année si elle n'est pas renouvelée.

"Nous avons intégré l'Ukraine dans la plateforme d'achat conjoint de gaz, ce qui permet de sécuriser 2 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires et nous travaillons sur les réformes du marché dans le cadre du processus d'adhésion", a indiqué Kadri Simson, la Commissaire européenne à l'énergie.

Elle a aussi dénoncé l'occupation par les troupes de Moscou de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia.

De son côté, l'Agence internationale de l'énergie appelle l’Europe à réfléchir à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. "C'est une énorme erreur stratégique et beaucoup d'entre nous le paient, non seulement avec les factures d'électricité et de gaz, mais bien au-delà", a déclaré son directeur exécutif.

Les représentants européens ont aussi insisté sur la nécessité d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, stratégiquement décisives, dans les mois à venir.