Bachar al-Assad reçu par Vladimir Poutine à Moscou

C'est l'un de ses rares alliés que le président russe s'apprête à recevoir. Ce mercredi au Kremlin, Vladimir Poutine doit s'entretenir avec le dirigeant syrien Bachar al-Assad, et renouveller ainsi la coopération russo-syrienne.

Cette visite a lieu le jour de l'anniversaire soulèvement syrien de 2011, transformé peu à peu en guerre civile qui a fait plus d'un million de morts et de centaines de milliers de déplacés. Moscou a joué un rôle central dans la lutte contre l'opposition, qui tente de renverser le gouvernement d'Assad, et a également défendu Damas face aux critiques des Nations Unies.

Le dirigeant Syrien retourne désormais la faveur au Kremlin, en le soutenant depuis dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Quelques jours après le début du conflit, le ministre de la Défense syrien avait notamment proposé le déploiement de combattants syriens en Ukraine aux côtés des forces russes.

Une alliance qui permet à Damas de sortir de son isolement diplomatique. Ces derniers mois, Moscou intensifie ses efforts pour rétablir les liens entre la Turquie et la Syrie. Les trois pays souhaiteraient lutter ensemble contre la "menace terroriste" dans la région.