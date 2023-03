Le Monténégro va t-il tourner la page après trente ans de règne presque sans partage du président Milo Djukanovic ?

La République ex-yougoslave désignera le 2 avril son nouveau président lors du second tour de l'élection présidentielle. Et selon les analystes, l'opposant Jakov Milatovic, 37 ans, candidat du mouvement Europe maintenant, devrait mettre en difficulté l'actuel chef de l'Etat.

"_J'avais trois ans lorsque M. Djukanovic est entré en politique. Et nous voulons dire : trop c'est trop. Je pense que le temps est enfin venu de mettre fin à cette politique qui n'était pas bonne. Ces dernières années, cette politique nous a divisé et nous a encore appauvri. A cause de cette politique, de nombreuses personnes ont quitté le Monténégro. _Plus de 100 000 personnes ont quitté le pays sous le règne de Milo Djukanovic", clame t-il.

Novice en politique, Jakov Milatovic était ministre du Développement économique dans le gouvernement formé après les législatives de 2020. Lors de sa campagne, il a mis en avant la lutte contre la corruption et les réformes économiques.

Face à un président sortant en perte de popularité, ce jeune économiste pro-européen affiche sa confiance. "Cette victoire sera scellée le 2 avril et ce sera la victoire d'un Monténégro libre, plus beau, plus riche et plus juste. Ce sera une victoire pour nous tous", dit-il.

Après la présidentielle, des élections législatives sont prévues le 11 juin. Les citoyens du Monténégro espèrent que le pays sortira de la crise politique dans laquelle il se trouve depuis plusieurs mois, alors que le pays négocie son adhésion à l'UE depuis 2012.