Vidéo. Monténégro: des inondations emportent des voitures après de fortes pluies

De fortes pluies au Monténégro ont provoqué des inondations dans la ville côtière de Budva, où la rivière Grđevice est sortie de son lit et a emporté plusieurs voitures laissées dans son lit à sec.
Le lit de la rivière sert souvent de parking improvisé l’été, faute de places disponibles en ville.
Les autorités locales ont indiqué que les habitants avaient été avertis des conditions météorologiques dangereuses et ont attribué l’incident à un stationnement irresponsable.
Les équipes de secours ont travaillé à retirer les véhicules pour prévenir de nouvelles obstructions alors que le niveau de l’eau continuait de monter.