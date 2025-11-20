Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
En continu
À la une
Dernières publications
Europe
Catégories
Programmes
A découvrir
Monde
Catégories
Programmes
A découvrir
Business
Catégories
Programmes
A découvrir
Voyage
Catégories
Programmes
Next
Catégories
Programmes
A découvrir
Culture
Catégories
Programmes
Green
Catégories
Programmes
A découvrir
Santé
Catégories
Programmes
Vidéos
Plus
Couverture spéciale
Services
Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
Suivez-nous
Flipboard Linkedin
Inondations au Monténégro
No Comment

Vidéo. Monténégro: des inondations emportent des voitures après de fortes pluies

Mis à jour:

De fortes pluies au Monténégro ont fait déborder la rivière Grđevice à Budva, emportant des voitures garées dans son lit à sec et poussant les autorités à lancer des alertes.

De fortes pluies au Monténégro ont provoqué des inondations dans la ville côtière de Budva, où la rivière Grđevice est sortie de son lit et a emporté plusieurs voitures laissées dans son lit à sec.

Le lit de la rivière sert souvent de parking improvisé l’été, faute de places disponibles en ville.

Les autorités locales ont indiqué que les habitants avaient été avertis des conditions météorologiques dangereuses et ont attribué l’incident à un stationnement irresponsable.

Les équipes de secours ont travaillé à retirer les véhicules pour prévenir de nouvelles obstructions alors que le niveau de l’eau continuait de monter.

À la une

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Plus de No Comment

Dernières vidéos

PUBLICITÉ
Voir tous les articles sur nocomment Voir tous les articles sur musica Voir tous les articles sur taste Voir tous les articles sur uncovering-europe
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ