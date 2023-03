Accès à l'eau courante : en Hongrie des milliers d'habitants sont toujours privés d'eau courante

Alors que la Conférence de New York sur l'eau vient de se terminer, reportage en Europe où des centaines de milliers d'habitants vivent sans eau courante.

C'est le cas à Tornanádaska en Hongrie. Aux confins nord-est du pays, à la frontière avec la Slovaquie, se dresse un bidonville peuplé essentiellement par des roms. Ici, les habitants utilisent souvent les puits publics pour aller chercher de l'eau, ce qui aggrave encore leur situation déjà précaire.

La famille Johann fait partie de cette communauté. Avec douze personnes logées dans une toute petite maison, le revenu familial ne suffit pas toujours pour acheter de la nourriture. Mais la famille est confrontée à bien d'autres problèmes matériels. Le plus urgent, ces derniers temps, c'est le plafond du logis qui s'est effondré.

"Il a plu, la tempête de glace est tombée sur le toit, et comme il a plu, il s'est cabossé, il s'est arraché, donc je ne peux même pas coucher les enfants ici pour le moment", explique la mère de famille.

L'autre urgence quotidienne, c'est l'eau. Le puits public le plus proche de la maison des Johann se trouve à environ 300 mètres.

"Il n'y a jamais eu de puits dans cette rue du village parce que les maisons ont été raccordées au réseau d'eau lorsqu'elles ont été construites", précise notre envoyé spécial Ádám Magyar. "Mais aujourd'hui, le service a été coupé dans la plupart des familles, si bien que les gens qui vivent ici doivent aller dans la rue voisine pour s'approvisionner en eau."

Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences négatives. Les Johann perdent beaucoup de temps à aller au puits, et encore plus si le puits le plus proche gèle en hiver.

Faute de mieux, les habitants du village réduisent donc leur consommation au strict minimum, ce qui n'est évidemment pas conseillé pour la santé. Parfois même l'eau qu'ils vont boire n'est pas propre à la consommation.

Quant au linge à laver, c'est souvent mission impossible, surtout en hiver.

"L'assouplissant est très important ici, ce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début", raconte Anikó Kiss, fondatrice de la fondation SZOCSOMA. "Je pensais que dans la pauvreté, les gens étaient économes, qu'ils ne dépensaient en produits assouplissants et qu'ils optaient surtout pour les détergents. Mais je me suis rendue compte qu'ils avaient raison, parce que les vêtements qui ont séché pendant cinq jours, s'ils ne sont pas bien lavés, ils sentent mauvais."

La fondation SZOCSOMA affirme que si un mètre cube d'eau par mois était fourni gratuitement à tout le monde, la plupart des problèmes pourraient être résolus. Mais à Tornanádaska, la situation empire au lieu de s'améliorer. Jusqu'à récemment, le village comptait 15 puits publics, mais aujourd'hui, seuls cinq fournissent de l'eau.