Allemagne : pas d'accélération de l'objectif de neutralité carbone à Berlin

Les militants climatiques n’ont pas réussi à faire accélérer l’objectif de neutralité carbone à Berlin.

Lors d’un référendum organisé ce dimanche, 51% des électeurs ont pourtant soutenu la proposition de faire de la capitale allemande une ville propre en 2030, plutôt qu’en 2045.

Mais pour que le vote soit validé, le taux de participation devait atteindre au moins 25%. Il a finalement manqué près de 150 000 votants, malgré une dernière manifestation organisé la veille.

Malgré cet échec, les défenseurs du climat comptent bien continuer à faire pression sur les dirigeants politiques. Et espèrent rallier à leur cause de plus en plus de citoyens.

"Il y aura toujours des manifestations comme celles que nous organisons aujourd'hui, explique Jessamine Davis, membre de Klimaneustart Berlin. Les initiatives en matière d'énergie que nous voulons promouvoir sont celles où les gens qui vivent dans un immeuble se réunissent et réfléchissent à la manière d'installer des panneaux solaires, à la manière de recycler leur propre énergie."

Au-delà du résultat du référendum, l’objectif des responsables de cette campagne était d’impliquer politiquement les Berlinois.

"Notre but est de faire adhérer Berlin à ses objectifs climatiques, d'en faire un lieu plus respectueux du climat, mais aussi de s'assurer que les citoyens puissent prendre part à la politique climatique, qu'ils n'en soient pas exclus de quelque manière que ce soit", poursuit Jessamine Davis.

Le parti conservateur, la CDU, devrait bientôt diriger la mairie de Berlin.

Un membre de ce parti a déclaré qu'il était opposé à la proposition, estimant que le délai était trop court et le prix trop élevé.

Mais il a ajouté qu'il fallait faire plus pour lutter contre le changement climatique et que son parti avait promis des milliards d'euros pour s'attaquer à ce problème.