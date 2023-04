Guerre en Ukraine : la situation au 3 avril, carte à l'appui

Par Sasha Vakulina (adapté de l'anglais)

Des sources russes, ukrainiennes et occidentales ont observé que l'offensive hivernale russe n'avait pas permis d'atteindre l'objectif du Kremlin de s'emparer des frontières administratives des régions de Donetsk et de Louhansk avant le 31 mars.

Le chef adjoint de la direction principale de la Garde nationale russe (Rosgvardia) dans la région occupée de Donetsk a noté que les échecs de l'offensive suscitaient des sentiments négatifs parmi le personnel et entraînaient des pertes d'effectifs.

Le ministère britannique de la défense a déclaré de son côté que la Russie aurait subi jusqu'à 200 000 pertes humaines depuis son invasion totale de l'Ukraine, une minorité significative de ces pertes serait due à des causes non liées au combat. Il s'agit probablement de mauvais exercices de maniement des armes, d'accidents de la route et de blessures dues au climat, comme l'hypothermie.

Des commandants russes considèreraient également que l'abus d'alcool omniprésent serait particulièrement préjudiciable à l'efficacité au combat.

Ces dernières heures, sur le terrain, les forces russes ont continué à attaquer Bakhmout et ses environs. L'Institut pour l'étude de la guerre indique qu'elles se sont probablement emparées de l'usine AZOM dans le nord de Bakhmout, comme l'avait anticipé précédemment le think tank américain.

De leur côté, les forces ukrainiennes ont mené une attaque au missile sur l'usine AZOM ce dimanche.

Le fondateur du groupe Wagner, Evgueni Prigogine, a déclaré que ses troupes avaient hissé un drapeau russe sur le bâtiment administratif de la ville.

À la suite de ses dernières déclarations, l'Ukraine a indiqué que les forces russes étaient "très loin" de s'emparer de la ville orientale de Bakhmout et que les combats faisaient rage autour du bâtiment administratif de la ville où le groupe de mercenaires Wagner prétend avoir hissé le drapeau russe.

Par ailleurs, des blogueurs militaires russes indiquent craindre que les forces russes ne doivent terminer leurs opérations offensives à Bakhmout et Avdiivka pour se préparer aux contre-offensives ukrainiennes qu'elles attendent entre la Pâques orthodoxe, le 16 avril, et le Jour de la Victoire soviétique, le 9 mai.