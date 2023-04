Par Euronews / AFP

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021, les mesures liberticides contre les femmes afghanes se multiplient. À de nombreuses privations quotidiennes s'ajoute désormais l'interdiction de travailler pour l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Cette décision, prise par les talibans ce mardi 4 avril, s'applique à tout le pays. Aujourd'hui, environ 3 900 personnes travaillent pour l'ONU en Afghanistan dont 3 300 nationaux. 600 femmes font partie de ces employés, dont près de 400 Afghanes.

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Stéphane Dujarric a déclaré qu'une rencontre devrait avoir lieu entre les responsables de l'ONU et les autorités ce mercredi, à Kaboul. Il dénonce par ailleurs une décision politique_"inacceptable et franchement inconcevable"_.

Mardi, ces interdictions commençaient déjà à être déployées dans la province de Nangarhar, à l'Est du pays. "Les Nations unies en Afghanistan expriment leur vive préoccupation" concernant les employées féminines afghanes de l'organisation, "empêchées de se présenter au travail dans la province de Nangarhar", a tweeté la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua).

L'Afghanistan, pays le plus répressif au monde pour les femmes

Comme l'indique un rapport d'ONU Femmes sur la situation des Afghanes, "les violations des droits humains des femmes et des filles se sont progressivement aggravées", à l'inverse des promesses faites par les talibans au début de leur prise de pouvoir.

En mars dernier, les Nations Unies appelaient les membres de ce mouvement islamistes à mettre fin aux restrictions à l’encontre des femmes et de leurs droits_._Car depuis le départ des troupes américaines en juillet 2021 et la propagation des talibans dans de nombreuses zones du pays, les Afghanes sont exclues et peu à peu effacées de la société.

Elles ne peuvent plus accéder à certains emplois publics, elles n’ont pas le droit de voyager sans représentant masculin et doivent se couvrir intégralement à l'extérieur de leurs logements. Les Afghanes ne peuvent entrer dans les parcs, les jardins, les salles de sport. Elles n'ont plus accès à l'université, ni à l'école secondaire.

"L'Afghanistan sous les talibans reste le pays le plus répressif au monde en ce qui concerne les droits des femmes", dénonce dans un communiqué Rosa Otounbaïeva, cheffe de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua).