Ukraine : les troupes russes poursuivent leur offensive à Bakhmout

Par Euronews avec AFP

En Ukraine, les combats se poursuivent et l’armée russe ne relâche pas ses efforts pour obtenir la ville décisive de Bakhmout. Le patron du groupe Wagner a reconnu d’importantes pertes humaines.

Il s’en est fallu de peu pour Andrii, résident de Bakhmout. Alors que l'armée russe poursuit ses efforts pour s'emparer de la ville, les médecins se sont battus sans relâche pour sauver la vie de ce civil.

Ses proches l'ont trouvé inconscient et en sang à proximité de sa maison, après un violent bombardement. Son état s'est ensuite stabilisé et il a été transporté dans un hôpital de Dnipro.

Les frappes russes se poursuivent dans la région comme ailleurs dans le pays, plusieurs assauts ont été lancés sur des villes du sud de l'Ukraine. Moscou affirme aussi avoir repoussé un groupe de "saboteurs" ukrainiens qui tentaient de s'infiltrer sur son territoire via la région frontalière de Briansk.

La défense indique de son côté avoir repoussé plus de 20 attaques dans l’oblast de Donetsk.

Pertes russes

Le chef du groupe mercenaire russe Wagner a admis dans une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram qu'un cimetière dédié à ses soldats membres s'agrandissait chaque jour un peu plus.

"Les combattants de Wagner continuent d'être enterrés ici et il n'y a aucun problème avec ça à ce jour. Nous allons l'améliorer et faire de ce cimetière un mémorial pour les futures générations", a déclaré M. Prigojine.

"Oui, (le cimetière) s'agrandit. Ceux qui se battent meurent parfois. C'est ainsi que va la vie", a encore lancé le patron de Wagner.

La Russie communique très peu sur les pertes qu'elle subit en Ukraine depuis le début de l'offensive qu'elle a déclenchée en février 2022.

Le dernier bilan officiel des pertes communiqué par le ministère de la Défense date de septembre 2022 et fait état de 5 937 militaires tués. Cela ne comprend pas les combattants de Wagner, qui ne font pas officiellement partie de l'armée.

Selon des estimations occidentales, les forces russes - armée, Wagner et séparatistes prorusses d'Ukraine - pourraient compter plus de 150 000 morts et blessés dans leurs rangs.

Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans la bataille pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, où les deux camps ont subi de lourdes pertes.