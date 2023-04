Un immeuble s'effondre à Marseille : entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres

Par euronews avec AFP

"Il faut se préparer à avoir des victimes", a averti dimanche le maire de Marseille, après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de quatre étages dans le centre de la deuxième ville de France, qui a déjà fait cinq blessés selon un bilan provisoire.

Le drame, sans doute dû à une explosion mais dont les causes exactes ne sont pas encore connues, s'est produit vers 00H40 dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine, connu pour ses restaurants, bars et sa vie nocturne.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place dans la matinée.

L'effondrement "d'un immeuble au 17 rue de Tivoli a entraîné dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19" voisins, a déclaré le maire Benoît Payan aux journalistes sur place.

Six heures plus tard, les opération de secours se poursuivent et "il faut qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame", a-t-il ajouté.

Cinq personnes, résidents d'immeubles voisins, ont été blessées, et 33 au total prises en charge.

Aucun habitant du bâtiment effondré ne s'est manifesté, ravivant les inquiétudes sur le sort des occupants.

Aucune liste de disparus éventuels n'a encore pu être établie et les pompiers luttent toujours contre un violent incendie qui s'est déclaré dans les décombres, entravant les recherches, a souligné le vice-amiral Lionel Mathieu, commandant des marins-pompiers de Marseille.

Plus d'une centaine d'hommes, appuyés par de nombreux équipements, sont engagés, mais les équipes de recherches avec chiens n'ont pas pu entrer en action pour rechercher d'éventuels survivants, la chaleur étant trop intense.

"Le temps compte", a souligné l'amiral Mathieu, alors que l'odeur de fumée persiste dans le quartier. "L'objectif c'est de maîtriser l'incendie pour envoyer les chiens le plus vite possible", a souligné un peu plus tard le commandant Laurent, qui dirige les opérations.