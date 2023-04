Marseille : un sixième corps découvert dans les immeubles effondrés

Par Euronews avec AFP

Un macabre décompte, au lendemain de la déflagration qui a soufflé un immeuble de quatre étages à Marseille. Lundi soir, les pompiers ont découvert un sixième corps dans les décombres... Au moins deux personnes sont toujours portées disparues.

"On poursuit les actions de déblaiements et de recherches dans l'espoir de retrouver des victimes. Donc voilà ça c'est sans cesse, on continue, on a toujours espoir" commente le Commandant Pascal, responsable de l'opération de sauvetage.

Les habitants des immeubles voisins ont été autorisés à récupérer leurs affaires personnelles. Des experts doivent évaluer l'état des logements.

"Au départ, on nous a dit: "prenez vos affaires pour un jour", on a pris pour un jour, en plus, on a eu 5 minutes pour partir. Donc là on est revenu chercher des affaires parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Ça peut durer une semaine, le temps que les experts viennent pour voir les immeubles" dit Richard Lelong, qui habite le quartier.

Une veillée en hommage aux victimes a eu lieu dans une église près de la rue de Tivoli. Les causes de la déflagration sont encore inconnues. Mais la fuite de gaz est une des pistes privilégiées.