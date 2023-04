La Cambium Gemeinschaft, premier éco-village d'Autriche

Autrefois caserne de l'armée autrichienne, ces bâtiments de la banlieue de Fehring, non loin de Graz, acceuille désormais la Cambium Gemeinschaft. Une communauté qui veut vivre en accord avec la Nature, et teste des pratiques pionnières de recyclage.

Soutenue par le projet européen Houseful, la stratégie clé consiste à renforcer l'interconnexion des pratiques circulaires. L'une d'entre elles est le "Bio-Meiler", un compost de bois fait à partir des déchets de la menuiserie communautaire.

"Si vous creusez un peu ici, vous pouvez déjà sentir que le compost est très chaud. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir la vapeur monter, parce qu'il fait trop chaud dehors. Mais cette chaleur est ensuite canalisée à travers un système de tuyaux et utilisée pour chauffer notre serre" expliqueCosmo Atef, importateur de cacao bio et résident de la communauté.

Chauffée avec des matériaux locaux, la serre est l'équipement central de la communauté. Elle permet de nettoyer les "eaux grises": l'eau des toilettes, des machines à laver et des laves-vaisselle.

Marco Hartl, ingénieur environnemental et membre de la Cambium Gemeinschaft précise: "il s'agit d'une solution naturelle, ce qui signifie que les plantes et les micro-organismes présents dans le substrat font essentiellement le travail pour nous. Nous n'avons pas besoin d'utiliser d'énergie supplémentaire pour purifier l'eau, et nous obtenons ainsi une solution efficace, écologique, durable, socialement acceptable et tournée vers l'avenir qui nous permet de purifier et de réutiliser l'eau ici sur place."

L'eau récupérée est utilisée pour irriguer le potager, qui profite également du compost et de l'engrais liquide de la mini-usine de biogaz voisine. Résultat: plus de 70 plantations nourissent les habitants, et bouclent ainsi la boucle circulaire prônée par la communauté.